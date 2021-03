Birmanie: comment sortir de l’impasse

S’il est encore possible de faire pression sur le régime militaire birman et d’inverser le cours du retour de la dictature et de sa sanglante répression, cela impliquerait de porter un coup dur à leurs ressources financières. Dans les dernières années, la junte birmane a investi dans un cyber-arsenal sophistiqué, fourni par des entreprises du monde entier dans les dernières années : drones israéliens de surveillance ou équipés de gaz lacrymogène, dispositifs de craquage de smartphones suédois et logiciels de piratage américains.