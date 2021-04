Interpol: un rapport épingle l’influence croissante des Émirats arabes unis

« Non seulement un président d’Interpol émirati servirait à valider et à approuver le dossier des droits humains ainsi que le système de justice pénal des Émirats arabes unis, mais, en outre, le major général Al-Raisi est inapproprié pour le rôle. » La conclusion du rapport de sir David Calvert-Smith, intitulé « Influence indue : les Émirats arabes unis et Interpol », publié ce mercredi 7 avril et que Mediacités a pu consulter en avant-première, est sans appel. Selon nos informations, ce grand juge britannique à la retraite, ancien directeur des poursuites pénales en Angleterre et au pays de Galles, a été missionné par des avocats anglais à la suite de la candidature du major général Al-Raisi à la présidence d’Interpol, l’agence policière mondiale basée à Lyon.