Le républicain Andrew Wheeler, actuel numéro deux de l’agence de protection de l'environnement américaine, va assurer l’intérim après la démission, jeudi 5 juillet, de son ancien dirigeant Scott Pruitt, englué dans une série de scandales liés à son train de vie et à son utilisation des fonds publics. Le nom de Wheeler est bien connu des démocrates, qui ont été horrifiés lorsqu’il a été confirmé en avril à son poste par le Congrès : il a été lobbyiste auprès de nombreux clients de l’industrie du charbon et directeur de l’entreprise spécialisée dans l’énergie et l’environnement FaegreBD Consulting, où son meilleur client était la compagnie minière Murray Energy.