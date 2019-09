Ce sont des économistes phares de la gauche britannique et continentale : Dani Rodrik, David Blanchflower, Thomas Piketty ou encore Mariana Mazzucato. Ils appellent, dans une tribune publiée dans le Financial Times, le parti travailliste à dépasser la seule critique de l’austérité budgétaire, qu’il partage du reste à présent avec les conservateurs. Pour eux, il faut avoir recours à des « idées courageuses », comme une taxation sur le patrimoine qui viendrait rebattre les cartes. C’est un changement de modèle comme celui qu’a connu le Royaume-Uni dans les années 1940 et 1980 qu’il faut engager.