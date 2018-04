La démocratie brésilienne n’a jamais été aussi faible depuis la fin de la dictature militaire, il y a trois décennies, souligne Mark Weisbrot, co-directeur du centre de recherche économique et politique à Washington, dans une tribune publiée dans le New York Times. Cette semaine, elle s’est encore affaiblie, alors que trois juges de la Cour suprême devaient trancher le sort de Lula, la figure la plus emblématique du PT. « Cette cour est tout sauf impartiale », relève-t-il. Les critères qui ont conduit à la condamnation de Lula sont très en-deçà des standards d’une démocratie, poursuit-il. Dilma Rousseff a déjà été écartée de la présidence, il y a deux ans. « Depuis 2014, alors qu’une profonde récession commençait, la droite brésilienne a été capable de tirer parti de ce retournement économique pour mette en place ce que beaucoup de Brésiliens considèrent comme un coup parlementaire », note-t-il. Si la justice barre la candidature de Lula à la présidence, « ce serait une calamité pour les Brésiliens, la région et le monde ».