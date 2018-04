À en croire Donald Trump, il n’existe « personne de plus sévère » que lui vis-à-vis de la Russie. Pour preuve, les nouvelles sanctions annoncées par l’Administration américaine vendredi matin à l’encontre de sept oligarques russes, leurs douze sociétés, dix-sept hauts responsables gouvernementaux, le fabricant d’armes Rosoboronexport et une banque affiliée, tous jugés partie prenante aux « activités malveillantes » du Kremlin à travers le monde. Les avoirs financiers de ces entités sur le territoire américain seront gelés, et tout contact proscrit avec tout ressortissant américain.