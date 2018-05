Mourir à 104 ans

Ce 10 mai 2018, en Suisse, un homme de 104 ans, venu d'Australie, doit connaître une mort assistée par lui souhaitée. L'injection intraveineuse d'un sédatif approprié fera son effet : de battre le cœur s'arrêtera, au bout d'une minute et trente secondes. La mort est là, simple et tranquille. David Goodall, universitaire de haute volée, né le 4 avril 1914 – puis formé – en Angleterre, parti enseigner et poursuivre ses recherches de botaniste en Australie voilà 70 ans, revient donc, contre son gré initial, boucler sa boucle en Europe, en un vertigineux 14-18 (1914-2018).