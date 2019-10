Syrie: Le Drian condamne l'opération turque en Syrie

9 octobre 2019 Par Par Agence Reuters

L'opération lancée mercredi en Syrie par l'armée turque remet en cause les efforts sécuritaires et humanitaires de la coalition contre Daech et elle doit cesser, a déclaré mercredi le ministre français des Affaires étrangères sur Twitter.