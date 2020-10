Hajar Raissouni: «J’ai été violée par l’Etat marocain»

C’était il y a un an. Hajar Raissouni, 28 ans, journaliste à la plume vive et libre dans l’un des tout derniers quotidiens indépendants du Maroc, Akhbar Al Yaoum, était incarcérée pour « avortement illégal » et « relations sexuelles hors mariage ». Son cri d’innocence, les preuves médicales n’y ont rien fait. Verdict : un an de prison ferme.