Attaqué dans un livre, Trump veut durcir les lois anti-diffamation

10 janvier 2018 Par Par Agence Reuters

Donald Trump a déclaré mercredi que son administration allait étudier un possible durcissement des lois anti-diffamation alors qu'un livre, paru la semaine dernière aux Etats-Unis, remet en cause sa santé mentale et sa capacité à exercer la fonction présidentielle.