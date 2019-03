Comment l’Etat islamique grandit aux Philippines

Le territoire de l’État islamique en Irak et en Syrie, autrefois de la taille de la Grande-Bretagne, s’est ratatiné après quatre ans de bombardements américains et de combat au sol des combattants kurdes et chiites. Il n’en reste qu’un petit village dans le sud est de la Syrie, qui peut tomber à tout moment. Mais loin d’être vaincue, selon le New York Times, l’organisation terroriste a germé ailleurs. Au sud des Philippines, les Îles de Minadanao ont une longue tradition de rébellion. C’est ici que l’État islamique a attiré des militants djihadistes.