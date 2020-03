Coronavirus: Trump en difficulté, les Etats-Unis menacés d’une crise sanitaire majeure

New York (États-Unis) de notre correspondant. – Depuis des semaines, Donald Trump a tout fait pour nier la réalité : « Tout est sous contrôle » ; « Le risque est très faible » ; « Le nombre de cas sera proche de zéro dans quelques jours » ; « En avril, il fera plus chaud, ça va partir » ; « On a fait un super boulot » ; « Tous ceux qui veulent faire un test peuvent en avoir un : ces tests sont très beaux (sic) ».