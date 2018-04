En Inde, parmi les résistants à l’EPR

Le 10 mars, Emmanuel Macron s’est rendu en Inde pour confirmer la signature de l’accord pour la livraison de six réacteurs EPR à Jaitapur, territoire côtier situé en zone sismique. Rien n’est joué mais New Delhi a commencé les réquisitions de terres, il y a quelques années. Un reportage et des dessins de Naïké Desquesnes parmi « les opposants au progrès », à lire dans la revue Z.