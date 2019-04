Inondations et glissements de terrain à Rio de Janeiro, six morts

10 avril 2019 Par Par Agence Reuters

Au moins six personnes ont été tuées à Rio de Janeiro mardi dans des inondations et glissements de terrain provoqués par des pluies torrentielles, décrites comme "totalement inhabituelles" par le maire de la deuxième plus grande ville du Brésil, où l'état d'urgence a été déclaré.