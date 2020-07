Depuis plus d’une semaine, des violences communautaires secouent le deuxième pays le plus peuplé d’Afrique, l’Éthiopie. Selon les chiffres fournis par la police, déjà plus de 239 personnes sont mortes dans les émeutes qui ont suivi la mort de Hachalu Hundessa, chanteur populaire et militant qui appartenait à la principale ethnie, celle des Oromos. Les autorités annoncent aussi 3 500 arrestations.