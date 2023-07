Au sommet de l’Otan de Vilnius, la bataille du temps

LeLe sommet de l’Otan se tient à Vilnius, en Lituanie, mardi 11 et mercredi 12 juillet. Ses conclusions pèseront sur l’avenir de l’Alliance atlantique, avec des décisions attendues sur l’Ukraine et la posture face à la Russie. Certaines choses, toutefois, ne changent pas : le secrétaire général de l’organisation, le Norvégien Jens Stoltenberg, voit son mandat prolongé une nouvelle fois, signe de la difficulté des membres à se mettre d’accord sur un autre nom. Ce n’est pas le seul sujet où l’unité est difficile à trouver : les préparatifs ont été marqués par de vifs débats, un certain flou américain et un revirement français qui a surpris.