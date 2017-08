Pékin dénonce une mission d'un destroyer US en mer de Chine du Sud

10 août 2017 Par Par Agence Reuters

Le ministère chinois des Affaires étrangères a qualifié jeudi la mission effectuée par un navire de la marine américaine en mer de Chine méridionale de violation des droits chinois et international et d'atteinte à la souveraineté et à la sécurité de la Chine.