Premier entretien téléphonique entre Zelenski et Poutine

11 juillet 2019 Par Par Agence Reuters

Vladimir Poutine et son homologue ukrainien Volodimir Zelenski ont parlé jeudi du règlement du conflit dans l'est de l'Ukraine et d'un éventuel échange de prisonniers, lors de leur première conversation téléphonique, rapporte le Kremlin.