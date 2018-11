En Ecosse, les luttes LGBT+ au programme scolaire

Les ministres écossais ont accepté dans leur intégralité les revendications de l’organisation Time for Inclusive Education (TIE), qui lutte contre l’homophobie et la transphobie à l’école. Les établissements scolaires publics devront désormais apprendre aux élèves l’histoire des mouvements LGBT+, lutter activement contre les discriminations, sensibiliser les professeurs au sujet et enregistrer tous les cas de harcèlement homophobe ou transphobe.