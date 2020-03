Migrants: des enregistrements attestent de la collaboration entre UE et gardes-côtes libyens

12 mars 2020 Par Zach Campbell, Apostolis Fotiadis, Daniel Howden, Tomas Statius avec The Migration Newsroom

Pour la première fois, des conversations captées au-dessus de la Méditerranée illustrent la coopération cynique entre les États européens et Tripoli, destinée à bloquer les traversées de migrants. Obtenues par The Guardian et le collectif The Migration Newsroom, dont Mediapart est partenaire, ces enregistrements de 2019 font entendre les conséquences, en pleine mer, d’une politique qui interroge jusqu’au patron de Frontex, d’après des courriers confidentiels.