Le Covid-19, une opportunité pour les mafias

La question n’est pas de savoir si les mafias sauront en profiter, mais comment. C’est l’avertissement du célèbre journaliste Roberto Saviano, le 22 mars, dans le quotidien italien La Repubblica. En dépit du confinement, de l’immobilité, « les mafias ne respectent pas les frontières, elles n'ont pas peur de la suspension de Schengen, au contraire, elles bénéficient de la fermeture hermétique des frontières car elles ont les moyens d'aller n'importe où et de faire de la fermeture une opportunité ». « Les profits et les intérêts criminels évoluent en même temps que l’épidémie : les connaître fait partie de la survie », a-t-il prévenu.

La « mafia du coronavirus », comme l’appelle Saviano, s’est déjà déployée sous les yeux des professionnels de santé du monde entier à travers des centaines de sites Internet qui proposent de faux médicaments.

Un bandeau publicitaire pour des matériels médicaux sur un site frauduleux. © DR

Prévue avant l’épidémie, une opération coordonnée par Interpol, qui s’est déroulée courant mars, « Pangea XIII », a permis la saisie de plus de 34 000 masques contrefaits ne répondant pas aux exigences minimales de qualité, mais aussi de « sprays corona », « kits coronavirus » ou « médicaments coronavirus ».

Près de 4,4 millions de faux médicaments ont été récupérés et plus de 2 500 liens Internet – sites, blogs ou pages – hébergeant ou renvoyant vers des pharmacies en ligne ont été neutralisés dans le cadre de l'opération. Selon Interpol, « les efforts conjoints de différentes autorités ont perturbé les activités de 37 groupes criminels organisés ». Aujourd’hui, les polices et les services de santé du monde entier – 90 pays étaient mobilisés – ne parviennent pas à neutraliser ce trafic, seulement à le « perturber ».

Ces opérations procèdent du sondage ou du carottage : elles ne ramènent que des échantillons, des traces d’un possible empoisonnement de la population. Selon Interpol, ces produits pourraient représenter jusqu'à 30 % du marché dans certains pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine et plus de 20 % dans les économies de l'ancienne Union soviétique. En moyenne, selon l’OMS, un produit médical sur dix dans les pays en développement serait falsifié ou de qualité inférieure. Les scientifiques parlent désormais de « pandémie » de faux médicaments. Selon une étude publiée en 2019 dans The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, chaque année, « plus de 250 000 enfants atteints de paludisme et de pneumonie ne survivent pas après un traitement avec des médicaments contrefaits et de qualité inférieure ».

La quantité d'ingrédients actifs étant réduite voire nulle dans ces produits, c’est un marché hautement lucratif pour les mafias, parfois plus que l’héroïne.

Avec l’arrivée du coronavirus, les escroqueries plus ou moins ingénieuses se multiplient. Le 21 mars, un tribunal texan a ordonné la fermeture d’un site ouvert sous le nom de coronavirusmedicalkit.com qui prétendait offrir « gratuitement » un « kit de vaccination » de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en échange de la somme de 4,95 dollars pour les frais d’expédition. Or, l’OMS ne propose aucun « kit », ni aucun vaccin puisqu’il est encore loin d’être mis au point.

Des flacons frauduleux saisis en mars derniers lors de l'opération Pangea XIII. © DR

Au contraire, l’organisation internationale a mis en garde à propos de la circulation de produits médicaux falsifiésin vitro

« À ce stade, l'OMS ne recommande aucun médicament pour traiter le ou guérir du Covid-19. Cependant, l'essai SOLIDARITY trial, dirigé par l'OMS, évalue des traitements potentiels », a fait savoir l’organisation le 31 mars. Hors Union européenne, huit pays ont été autorisés par l’OMS à produire des diagnostics in vitro sur la base d'évaluations réglementaires accélérées.

« On constate une recrudescence de ventes illégales de matériel médical contrefait (gants, masques), faux médicaments via les pharmacies en ligne, explique à Mediapart Aline Plançon, ex-responsable du programme international de lutte contre la criminalité pharmaceutique d'Interpol – auteure de Faux médicaments : un crime silencieux (Éditions du Cerf). La conjoncture fait qu’il y a des pénuries de produits pharmaceutiques, une anxiété et une demande des gens, qui sont propices à l’action des réseaux de vente de faux médicaments. Il y a un ralentissement des transports commerciaux, mais les postes privées fonctionnent et peuvent être utilisées à l’insu de ces entreprises pour envoyer les produits. »

À Strasbourg, la Section de recherche (SR) de la gendarmerie a procédé, fin mars, à la fermeture de 70 sites renvoyant vers les pharmacies en ligne. « Il s’agissait d’une soixantaine de blogs qui servaient d’appât et renvoyaient vers quatre sites, à l’étranger, où l’on était censé pouvoir se procurer de la chloroquine, indique à Mediapart le chef de la SR, le colonel François Despres. Le Plaquenil de Sanofi – hydroxychloroquine – y est proposé à des prix exorbitants. Mais comme on avait des cascades d’adresses IP, certaines en Russie – ce qui ne veut pas dire que ce sont des Russes –, il était presque impossible de remonter à la source, en tous cas rapidement. »

Les sites d’appui ont été fermés mais les enquêteurs ont obtenu le chiffre de 43 000 connexions, et clients potentiels, captés par ces réseaux en France et en Italie. « Nos escrocs habituels suivent l’actualité, poursuit François Despres. La chloroquine est présentée comme un remède, donc ils sautent sur l’occasion. Ils jouent avec la peur de la mort. »

En amont des sites neutralisés par les gendarmes, deux des quatre pharmacies en ligne illégales continuent de tourner. Toutes deux proposent de la chloroquine, mais si Medstore annonce une rupture de stock, Canadapharmacy la vend toujours à 58 euros la boîte de 30 cachets – presque deux euros le comprimé (voir ci-dessous).

L'un des sites vers lesquels conduisaient les blogs fermés par la gendarmerie. © DR

« La pénurie, réelle pour ce qui concerne les masques et les kits de test, qui sont les besoins immédiats des personnels de santé, oblige les consommateurs et les professionnels à aller s’approvisionner auprès de sources mal connues, signale Aline Plançon. Les criminels se déguisent en entrepreneurs et montent des sites qui ressemblent à des pharmacies référencées. »

Ces dix dernières années, les autorités sanitaires mondiales ont détecté l’apparition de 33 000 pharmacies en ligne illégales. En France, l’ordre des pharmaciens référence 350 sites légaux de pharmacies déclarées aux agences régionales de santé. « Ces sites légaux sont tenus par des pharmacies de briques et de mortier, c’est-à-dire de vraies officines qui fonctionnent bel et bien et qui garantissent la provenance des médicaments », explique à Mediapart la présidente de l’ordre Carine Wolf-Thal, qui souligne que pour « tout le reste », « le risque de tomber sur des sites frauduleux est malheureusement élevé. »

Les pharmaciens ont été en alerte sur la chloroquine, qui n’est plus délivrée sans ordonnance depuis le mois de janvier. « Il y a eu une grosse demande sur ce produit, poursuit Carine Wolf-Thal, ce qui a amené le gouvernement à la contingenter afin d’avoir suffisamment de stock pour les personnes qui en ont besoin, pour certaines pathologies comme l’arthrite rhumatoïde. Ce contingentement prévoit deux circuits bien distincts : celui de l’hôpital pour les patients Covid encadrés par des essais et celui des patients “ville” qui ont le renouvellement de leur prescription. Mais il n’y a pas de pénurie. »

Des médecins de ville peuvent toutefois prescrire la chloroquine à des patients Covid, mais « sous leur responsabilité », précise la présidente de l’ordre des pharmaciens.