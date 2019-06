Business, politique, armes: la Russie s’implante en Afrique par tous les moyens

Il y a quelques semaines, une nouvelle image est apparue sur un panneau d’affichage de la route menant de l’aéroport de Bangui, en République centrafricaine (RCA), au centre-ville. « Coopération entre la Centrafrique et la Russie, nous parlons peu, mais agissons beaucoup », annonce-t-elle en sango, la langue nationale, avec, en guise d’illustration, deux soldats, les drapeaux russe et centrafricain survolés par des hélicoptères militaires. Au moment où cette affiche était apposée, le président de la République du Congo voisine, Denis Sassou-Nguesso, était reçu au Kremlin par Vladimir Poutine. À l’issue de sa visite, son homologue et lui ont annoncé la signature d’accords de partenariat entre leurs deux pays.