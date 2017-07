Genève (Suisse), de notre correspondante.– Que faut-il espérer des négociations intersyriennes qui ont repris ce lundi 10 juillet à Genève dans le cadre de l’ONU et qui se poursuivront toute la semaine ? Pas grand-chose, si ce ne sont quelques retombées médiatiques permettant de revenir sur l’une des plus grandes catastrophes de l’époque contemporaine : une guerre qui dure depuis six ans et a fait 320 000 morts, 5 millions de réfugiés et 6 millions de déplacés, et qui malgré une baisse d’intensité des combats ces deux derniers mois dans certaines régions, tue et terrorise toujours au quotidien des enfants, des femmes et des hommes.