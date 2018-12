La menace climatosceptique pèse aussi sur l’Europe

12 décembre 2018 Par Annika Joeres et Susanne Götze

Trump et Bolsonaro ne sont pas les seuls à vouloir démanteler la protection de l’environnement : en Europe, des lobbies et des populistes de droite disposant d’excellents réseaux s’efforcent de sauver l’énergie fossile au XXIe siècle. Et ce petit monde a le vent en poupe.