Lee Chang-dong est écrivain, scénariste et réalisateur sud-coréen. Dans un entretien accordé à Libération, il affirme que l'état d'esprit dans la Péninsule a été beaucoup moins à l'inquiétude que dans le reste du monde quant à la possibilité d'un conflit entre les deux Corées. Avec le rapprochement entre nord et sud à l'occasion des Jeux olympiques, il affirme croire en « la ferme et sincère volonté de Kim Jong-un d’améliorer la relation intercoréenne » et estime que le président sud-coréen est conscient de la volonté de son peuple de pacifier cette relation.