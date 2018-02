Trente pubs ferment leurs portes chaque semaine au Royaume-Uni. Les causes de ces fermetures sont multiples et donnent lieu à des polémiques entre ceux qui dénoncent les taxes sur l'alcool, l'interdiction de fumer ou la gourmandise des groupes propriétaires des pubs. Une partie de la population regrette la disparition de cette partie centrale de la culture britannique et se mobilise pour sauver ces lieux de convivialité traditionnels. Certains résistent encore en s'adaptant à la demande, notamment par le développement d'une offre culinaire haut de gamme.