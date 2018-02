Un roulement de 34 % de l'équipe en un an. Jamais un président n'avait autant épuisé une équipe à la Maison Blanche que Donald Trump. C'est deux fois plus que Ronald Reagan et trois fois plus que Barack Obama. Le New York Times plonge au cœur de l'administration de la présidence où les équipes sont en constant sous-effectif, plombées par des recrutements hasardeux, des départs précipités et des postes vacants.