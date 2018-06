Au Sahel, «le militaire ne peut pas tout résoudre»

Directeur de recherche à l’Institut de recherche pour le développement (IRD), Marc-Antoine Pérouse de Montclos signe aux éditions La Découverte un livre aussi déroutant que bienvenu : L’Afrique, nouvelle frontière du djihad ? Dans cet essai très documenté, enquête au plus près des leaders musulmans, des combattants, des responsables des services de sécurité et s’appuyant sur des données économiques, sociologiques, politiques, pas seulement religieuses, ce spécialiste de l’Afrique déconstruit les idées reçues et les discours dominants concernant le djihad en Afrique.