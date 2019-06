Ada Colau devrait être reconduite à la mairie de Barcelone avec le soutien de Valls

14 juin 2019 Par Par Agence Reuters

Ada Colau, la maire sortante de Barcelone, devrait être élue samedi pour un second mandat avec le soutien des huit élus socialistes du conseil municipal et des six élus de la liste que conduisait Manuel Valls aux élections du 26 mai dernier.