Face à l’armée turque, les Kurdes signent un «pacte avec le diable»

Kameshli (Syrie), de notre envoyé spécial.– Les forces turques et leurs alliés de l’Armée nationale syrienne (ANS) – des groupes rebelles syriens regroupés par Ankara – sèment la mort à mesure de leur avancée dans le nord-est de la Syrie. La situation sur place se dégrade de jour en jour depuis le déclenchement de l’offensive le 9 octobre, après l’annonce par le président Donald Trump du retrait des troupes américaines. Les militaires turcs et leurs supplétifs de l’ANS avancent sur deux fronts, l’un à Tell Abyad et l’autre à Serekaniye.