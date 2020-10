Pour changer les Etats-Unis, la gauche doit conquérir la «ceinture du soleil»

Les élections présidentielles américaines sont devenues, jusqu’à très récemment, des épisodes presque ennuyeux. Malgré des mois interminables de campagne, des milliards de dollars dépensés, et des publicités qui tournent en boucle à la télévision, on sait d’emblée ce que seront les résultats dans plus d’une quarantaine d’États.