En Côte d’Ivoire, une investiture en demi-teinte pour Alassane Ouattara

14 décembre 2020 Par FRANÇOIS HUME-FERKATADJI et OLIVIA MACADRÉ

Réélu le 31 octobre à l’issue d’un scrutin contesté, le président ivoirien est poussé malgré lui vers une médiation avec ses rivaux de l’opposition. Devant les caméras, on se dit prêt au dialogue. En coulisses, on joue la montre et on oppose la fermeté.