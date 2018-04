Tandis que samedi, Donald Trump se vantait sur Twitter d’une « Mission accomplie » après les frappes aériennes en Syrie, le journaliste du New Yorker Adam Davidson prenait la plume et publiait une tribune dans laquelle il décrit, au contraire, « la fin de partie de cette présidence ». Non pas à cause du conflit syrien, mais de la perquisition effectuée, cette semaine, par le FBI au cabinet de l’avocat Michael Cohen, qui défend depuis des années les intérêts de Donald Trump.