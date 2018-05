Les fondations Open Society de Soros vont quitter la Hongrie

15 mai 2018 Par Par Agence Reuters

Les fondations Open Society du philanthrope milliardaire George Soros ont annoncé mardi qu'elles allaient fermer leurs bureaux à Budapest et déménager à Berlin, afin, disent-elles, de quitter en Hongrie un cadre politique et juridique de plus en plus répressif.