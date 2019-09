Elections israéliennes: le dernier recours de Netanyahou

Pour la seconde fois en six mois, les Israéliens vont élire mardi les 120 membres de leur Assemblée législative, la Knesset. Et peut-être ouvrir du même coup une crise politique et constitutionnelle sans précédent. Le dernier scrutin, le 9 avril, qui anticipait de sept mois un renouvellement prévu pour le 5 novembre, avait donné une victoire sur le fil au Likoud du premier ministre Benjamin Netanyahou. Avec 26,46 % des voix et 35 sièges, son parti avait réussi à devancer Bleu et blanc, le nouveau parti de l’ancien général Benny Gantz, qui avait obtenu le même nombre de sièges avec 26,13 % des voix.