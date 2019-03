Dans une étude très précise, deux économistes suisses, Sebastian Doerr et Hans-Joachim Voth, et un économiste espagnol, José-Luis Peydró, retissent les liens étroits entre la crise bancaire qui a frappé l’Allemagne en 1931, à la suite de la crise de 1929, et la montée du nazisme dans l’opinion allemande. Une étude qui permet de préciser les causes économiques du régime hitlérien.