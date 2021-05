A Lod, la ville où tout se brise entre Juifs et Arabes d’Israël

Lod (Israël).– Cela aurait dû être l’heure de pointe, entre les sorties de travail et les départs en week-end prolongé à l’occasion de la fête juive de Shavouot. L’autoroute aurait dû être impraticable mais, ce 13 mai, à 17 heures, il n’y a aucun embouteillage entre Tel-Aviv et Lod. Ce ne sont plus les confinements imposés par la pandémie de Covid qui enferment, cette fois-ci, les Israéliennes et Israéliens chez eux, mais l’angoisse d’être surpris loin d’un abri par une alerte aux tirs de roquettes depuis Gaza.