«Macrongate» : des néonazis américains dans la présidentielle française

« Je vais peut-être réussir à mettre le feu à la France. Je ne rigole pas. Je n’ai pas dormi depuis des jours. » À Paris, c’est le beau milieu de la nuit, ce 6 mai 2017, lorsque ce message est publié, un peu plus de vingt-quatre heures avant l’ouverture des bureaux de vote pour le deuxième tour de l’élection présidentielle. Et le paysage politique est déjà passablement embrasé : quelques heures plus tôt, un internaute anonyme a publié en ligne le contenu des boîtes e-mail de cinq membres de l’équipe de campagne d’En marche.