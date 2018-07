15.078 personnes secourues en mer par SOS Méditerranée en 2017

Sur le plan financier, l’ONG est parvenue à maintenir les opérations en mer, qui nécessitent 11 000 € par jour. 93 % des ressources de SOS Méditerranée proviennent de dons privés et de la mobilisation citoyenne. « En 2018, l’Aquarius continue sa mission de sauvetage dans un contexte de plus en plus difficile mais avec la même détermination, relève l’ONG. Tant que des êtres humains risqueront leur vie en mer, SOS Méditerranée poursuivra son action dans les eaux internationales aux portes de l’Europe pour rechercher, secourir, protéger et témoigner. »