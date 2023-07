Tamazi, mort en rétention : le combat pour la vérité d’une famille de réfugiés

IlIl leur a fallu remonter toute la France, puis la Belgique, jusqu’à sa partie néerlandaise. C’est là, à un millier de kilomètres de chez elles, que Pharze et Ana, mère et fille, ont pu retrouver le corps de Tamazi, leur mari et père, à la morgue. Kurdes exilés de Géorgie, tous trois vivaient depuis six ans dans le sud de la France, où Tamazi, 38 ans, travaillait dans le bâtiment. Les deux femmes avaient obtenu la protection internationale de la France et le statut de réfugié en 2019. Un quotidien familial interrompu brusquement.