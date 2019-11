Trente ans après la «révolution de velours»: Hrabal, l’anti-héros dans l’ombre de Havel

Toutes les révolutions ont quelque chose de théâtral. Mais la « révolution de velours » qui se déroula du 16 novembre au 29 décembre 1989 dans l'ex-Tchécoslovaquie (et dont l'anniversaire a rassemblé plus de 200 000 manifestants ce samedi à Prague) le fut littéralement. Le quartier général de cette révolution était un théâtre. Son leader Václav Havel, un dramaturge. Ses héros, des comédiens et des musiciens.