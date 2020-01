En Italie, le mouvement des «sardines» prépare sa mue

Palerme (Italie), de notre correspondante.– Daniele Perini balaie la salle Buzzi du regard. Pleine. Le micro grésille un peu, il lance : « Aujourd’hui, on lance une initiative unique en Italie. » Face à lui, une centaine de personnes entre 65 et 90 ans, certaines debout, appuyées sur le mur du fond de la salle municipale de la mairie de Ravenne, en Émilie-Romagne. Ce sont les « sardoni ». Littéralement, les vieilles sardines. C’est le surnom trouvé par Daniele Perini lorsqu’il a voulu mobiliser le troisième âge dans le sillage des « sardines », ces Italiens qui se sont réunis par milliers à Bologne le 14 novembre dernier contre Matteo Salvini et les populistes, puis essaimés du nord au sud du pays.