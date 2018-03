Chez Goldman Sachs, les hommes sont payés deux fois plus que les femmes

À la City de Londres, les salariés masculins de la banque d’investissement Goldman Sachs gagnent en moyenne plus du double du salaire moyen des femmes et bénéficient de primes beaucoup plus avantageuses, a indiqué l’établissement dans les conclusions d’un rapport publié par The Guardian.

Cette étude sur l’écart salarial entre les hommes et les femmes révèle dans le détail que les salariées gagnent 55,5 % de moins que la moyenne masculine de Goldman Sachs International, qui emploie environ 7 400 personnes à Londres. Les primes des femmes sont de 72,2 % inférieures à celles des hommes.

La banque a expliqué ce fossé par le fait que les postes à responsabilité sont occupés à 83 % par des hommes. En revanche, les femmes détiennent 62,4 % des emplois les moins bien rémunérés.