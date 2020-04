Arabie saoudite: le Covid-19 frappe la couronne et les immigrés

Plus de 150 princes déjà contaminés, selon le New York Times. Le roi Salman et le prince héritier vivent isolés du monde et ont fermé l’accès à La Mecque, à la grande colère des oulémas. Près de 80 % des nouveaux cas recensés sont des immigrés. Riyad tente d’utiliser le Codiv-19 pour s’extirper du conflit yéménite en proposant une trêve.