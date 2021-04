Le prince Philip conduit six pieds sous terre dans une paix rageuse

À l’heure de la mondialisation immobile à grands pas pour cause de pandémie, les images et les impressions se brouillent. Tous ces gens chamarrés alignés sur du gazon participent-ils à une exhibition patriotique dans un stade de Corée du Nord ?C’est à n'y plus rien comprendre. Le 15 avril, à Pyongyang, on s’inclinait pour le jour anniversaire de la naissance de Kim Il-sung, qui marque le début de l’ère Juche.