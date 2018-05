La compagnie ferroviaire japonaise JR West a publié le 11 mai dernier un communiqué pour reconnaître une erreur jugée « inexcusable » par la société : le train de la ligne Biwako a quitté la station de Notogawa avec 25 secondes d'avance. Le conducteur avait en effet pensé que le train devait partir à 7 h 11 et non 7 h 12. À 7 h 11 et 35 secondes, il a quitté la gare, avant de se rendre compte de son erreur immédiatement. Il a toutefois décidé de ne pas stopper le convoi à nouveau, ne constatant la présence d'aucun voyageur sur le quai. JR West a demandé pardon pour cette erreur.