L'Institut italien de statistiques (Istat) a publié son rapport annuel pour l'emploi. Si la situation s'améliore lentement, on est encore loin du niveau de l'avant-crise. Surtout, 90 % des demandeurs d'emploi comptent sur leurs connaissances pour trouver un emploi. Une situation qui, selon l'Istat, favorise encore les emplois mal payés et mal formés. Le risque d'un décalage entre les diplômes et les emplois trouvés est particulièrement élevé.