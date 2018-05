Lula ne renonce pas. Condamné à douze ans de prison pour corruption et incarcéré depuis, l'ancien président brésilien annonce dans une tribune sa volonté de se présenter à nouveau à ce poste lors de l'élection prévue en octobre. « Je suis candidat pour rendre aux pauvres et aux exclus leur dignité, pour garantir leurs droits et leur donner l’espoir d’une vie meilleure », explique-t-il.