Le recensement américain, victime du Covid-19

New York (États-Unis), correspondance.– Cela faisait « six mois » qu’Annetta Seecharran, présidente de Chhaya, association d’immigrés sud-asiatiques à New York, préparait ses équipes au recensement de 2020. Organisé tous les dix ans, il était hors de question de louper le coche, surtout dans le quartier de Jackson Heights, où l’association est basée.