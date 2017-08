Un attentat à la fourgonnette fait 13 morts à Barcelone

17 août 2017 Par Par Agence Reuters

Au moins 13 personnes ont été tuées et plus de 50 autres blessées par une fourgonnette qui a fauché des passants déambulant sur Les Ramblas dans le centre de Barcelone jeudi après-midi lors d'une attaque similaire à celles perpétrées à Nice, Londres, Berlin et Stockholm ces derniers mois.